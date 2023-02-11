بعد أمريكا.. إسقاط جسم طائر في سماء كندا

تواصل- فريق التحرير:

وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأمريكية، مشيرا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

إسقاط جسم مجهول

وكتب على “تويتر”: “أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقط الجسم فوق يوكون. تم دفع طائرات الكندية والأمريكية، ونجحت طائرة أمريكية من طراز (إف 22) في إصابة الجسم”.

وأضاف رئيس وزراء كندا: “تحدثت مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بعد ظهر أمس السبت. ستقوم القوات الكندية الآن باسترداد وتحليل حطام الجسم. شكرا لوكالة الفضاء الأمريكية الكندية المشتركة على مراقبة أمريكا الشمالية”.

إسقاط المنطاد الصيني

وأسقطت الولايات المتحدة الأمريكية منطاد التجسس الصيني، بعد أن أكد الجيش أنه منطاد للتجسس.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه، كان يراقب المنشآت الإستراتيجية الأمريكية بأغراض التجسس.

وسبق أن أعلن إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية بواسطة الطائرات العسكرية الأمريكية.

اقرأ أيضا

أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين