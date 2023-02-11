“لتطهير الحكومة”.. رئيس أوكرانيا يطيح بمسؤول أمني كبير

تواصل- وكالات:

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوماً بإقالة مسؤول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.

وأقالت السلطات عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات. ويقول الاتحاد الأوروبي إن التصدي للفساد من المطالب اللازمة قبل انضمام أوكرانيا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

قائد الحرس الوطني

وأقال الرئيس الأوكراني رسلان دجوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني، وفقاً لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسباباً لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور. وكان الرئيس الأوكراني قد شدد خلال الخطاب على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

حماية المؤسسات

وقال زيلينسكي إنه التقى بمسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه “محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها”.

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: “كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية.. ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة”.

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