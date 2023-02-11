توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف يحجب الرؤية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، في ثلاث مناطق تستمر حتى صباح اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وتشمل توقعات الأرصاد، تكون ضباب كثيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية في كل من منطقة مكة المكرمة وعسير والشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجولة على المناطق الثلاث حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الأحد.

توقعات حالة الطقس

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مستمرة, والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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