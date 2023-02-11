بدء التقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر هذا الرابط الآن

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

مراقب مخزون.

أمين مستودع.

أمين مستودع فني.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

البريد – (job.ws@mod.gov.sa).

القوات الجوية

كما أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية، عن 35 وظيفة شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للتشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التعليمات العامة:

يحق للجميع التقديم والتنافس على شغل الوظائف المُتاحة عبر موقع التوظيف لوزارة الدفاع، وسيتم فرز واختيار من تنطبق عليهم شروط ومعايير الوظيفة المُعلنة لاستكمال إجراءات التوظيف.

المقابلات الشخصية، والاختبارات الفنية

سيتوجب على المُرشح اجتياز كافة المقابلات الشخصية، والاختبارات الفنية اللازمة حسب ما تتطلبه كل وظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت القوات الجوية أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم

– للتقديم على الوظائف اضغط على الرابط التالي (هنا).

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