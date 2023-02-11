مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 21 رجب 1444 هجرية، الموافق 12 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:52 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 21 رجب 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:36
المدينة – 5:39
الرياض – 5:10
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:52
المدينة – 3:50
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:15
الرياض – 5:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:45
الرياض – 7:16
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