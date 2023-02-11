مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد، 21 رجب 1444 هجرية، الموافق 12 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:52 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 21 رجب 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:36

المدينة – 5:39

الرياض – 5:10

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:52

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:17

المدينة – 6:15

الرياض – 5:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:47

المدينة – 7:45

الرياض – 7:16

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة