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توقعات بسقوط أمطار وثلوج خلال الأيام القادمة على عدة مناطق

توقعات بسقوط أمطار وثلوج خلال الأيام القادمة على عدة مناطق

توقعات بسقوط أمطار وثلوج خلال الأيام القادمة على عدة مناطق
٠١:٠٢:٠٩ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار وثلوج خلال الأيام القادمة على عدة أماكن بالمملكة.

أمطار من الاثنين

وقال “الحصيني” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متوقع حالة ممطرة على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والشرقية بدءًا من يوم الاثنين المقبل وتستمر عدة أيام.

وأضاف أنه من المتوقع هطول، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة و فرصة لهطول الثلوج، تسبق برياح مثيرة للغبار والاتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

 

تنبيهات الأرصاد

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من موجة برد مع سماء غائمة يصاحبها تدني في الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتكون الصقيع وتساقط الثلوج مع تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل ودومة والجندل وسكاكا”.

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2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

واشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من البرد والصقيع تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

كما أصدر المركز ، تنبيهًا باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الــ 24 ساعة القادمة.

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

وتوقَّع المركز تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرم والرياض وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

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سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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الأًصاد الحصيني امطار وثلوجح خبير أرصاد طقس المملكة

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