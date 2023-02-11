“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات.

وأوضحت نيوم الاجتماعية، أن العمل سيكون في عدة مدن على مستوى المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

اقرأ أيضا:

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية