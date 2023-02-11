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“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

“نيوم الاجتماعية” تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
١٢:٣٥:٥٧ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات.

وأوضحت نيوم الاجتماعية، أن العمل سيكون في عدة مدن على مستوى المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

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المسميات الوظيفية:

  1. مدير مشروع.
  2. موظف قانوني.
  3. ضابط الوقت.
  4. مساح كميات.
  5. سكرتير.
  6. مهندس سلامة.
  7. مهندس أمن الأنظمة.
  8. الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.
  9. امين المخزن.
  10. المدير التجاري.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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أخبار السعودية شركاء نيوم فرص نيوم الاجتماعية وظائف وظائف شاغرة

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