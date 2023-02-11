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وظائف في “سيركو الدولية” بفروع المجموعة بالمملكة.. رابط التقديم
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وظائف في “سيركو الدولية” بفروع المجموعة بالمملكة.. رابط التقديم

وظائف في “سيركو الدولية” بفروع المجموعة بالمملكة.. رابط التقديم

وظائف في “سيركو الدولية” بفروع المجموعة بالمملكة.. رابط التقديم
١١:٣٢:١٤ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رئيس (QHSE).

مدير الجودة.

مدير أنظمة التنقل.

كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات.

محلل مالي.

مدير العقد.

رئيس العمليات والصيانة.

مدير المشروع – STCA.

خبير إدارة المرافق.

مستشار الخدمات الصلبة.

أخصائي العقود والمشتريات وسلسلة التوريد.

أخصائي خدمات لينة.

مستشار الصحة والسلامة والأمن.

مقدر التكلفة.

أخصائي إدارة الصيانة.

أخصائي المخاطر واستمرارية الأعمال.

أخصائي ضمان الجودة.

أخصائي نقل المعرفة.

منسق مشروع – استشارات.

رئيس تصميم الخبرة.

مدير الساعات.

كبير ضباط الأطفاء.

مدير الطاقم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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