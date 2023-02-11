تسجيل هزة أرضية خفيفة في مدينة حلب السورية

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن مدينة حلب السورية تعرضت، مساء اليوم السبت، لهزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي المنطقة.

يذكر أن محطات الرصد الزلزالي سجلت هزة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت مدينة غازي عيناب التركية القريبة من الحدود السورية، وشعر بتلك الهزة أهالي محافظتي اللاذقية وحلب السوريتين.

وقبل قليل، عبرت اليوم منفذ غصن الزيتون الحدودي 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

عدد المناطق المتضررة

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.

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ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الطائرة السادسة

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، صباح اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

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