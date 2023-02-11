“الصحة العالمية”: 26 مليون نسمة تأثروا بالزلزال وتضرر عشرات المستشفيات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن أكثر من 5 ملايين شخص أصبحوا في خطر داهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

15 مستشفى في تركيا

وأوضحت المنظمة أن 26 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا وتركيا، فيما تضررت عشرات المستشفيات بسبب الزلزال، منها 15 مستشفى في تركيا تضررت جزئيا أو كليا، فضلا عن مليون و400 ألف طفل تأثروا بشدة بسبب الزلزال إضافة إلى 350 ألف مسن .

وتتواصل جهود الإغاثة والإنقاذ وإخراج المنكوبين الناجين من الزلزال المدمر الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 18 ألف نسمة.

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عمليات إغاثة وإنقاذ

من جهة أخرى، يقوم الفريق السعودي الذي يشارك في عمليات إغاثة وإنقاذ في زلزال تركيا، بعمل دؤوب على كافة المستويات، حيث يواصل الجميع العمل ليل نهار لمحاولة إنقاذ الأحياء تحت الأنقاض.

إنقاذ حامل

واسمرارًا لعمليات الإنقاذ قال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور فهد الحجاج، إن فريقًا من الهيئة تمكن من إنقاذ سيدة حامل في الشهر السادس، بعد أن مكثت تحت أنقاض جدار منهار في مدينة غازي عنتاب التركية لمدة 119 ساعة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن شعور السيدة تراوح بين الحزن والفرح، ولم تتحدث بسبب صدمة الموقف.