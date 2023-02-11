“المساحة الجيولوجية” ترد على توقعات حدوث زلازل بالبحر الأحمر: اجتهادات شخصية

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قالت هيئة المساحة الجيولوجية بإمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، إن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعيا وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أية خطورة.

اجتهادات شخصية

وحسب “الإخبارية”، أوضحت المساحة الجيولوجية لإمارة مكة المكرمة، أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل، وما أثير مؤخرًا مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد بل مجرد توقعات.

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بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا

سبب زلزال تركيا

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا.

وأوضح أن السبب يرجع لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ أكثر من 1000 كيلو متر.

وبين أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا وهو صدع نشط زلزاليا بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.