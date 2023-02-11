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عبور 11 شاحنة سعودية إغاثية منفذ غصن الزيتون للمناطق السورية المتضررة من الزلزال
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عبور 11 شاحنة سعودية إغاثية منفذ غصن الزيتون للمناطق السورية المتضررة من الزلزال

عبور 11 شاحنة سعودية إغاثية منفذ غصن الزيتون للمناطق السورية المتضررة من الزلزال

عبور 11 شاحنة سعودية إغاثية منفذ غصن الزيتون للمناطق السورية المتضررة من الزلزال
٠٩:٣٠:٤٩ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

عبرت اليوم منفذ غصن الزيتون الحدودي 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

عدد المناطق المتضررة

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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الطائرة السادسة

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، صباح اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

الجسر الإغاثي:

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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