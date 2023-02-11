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تعليم الحدود الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي اعتبارا من غدٍ الأحد
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تعليم الحدود الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي اعتبارا من غدٍ الأحد

تعليم الحدود الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي اعتبارا من غدٍ الأحد

تعليم الحدود الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي اعتبارا من غدٍ الأحد
٠٩:١٧:٢٦ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم السبت، تأجيل بداية اليوم الدراسي، إلى الساعة 9 صباحًا، اعتبارا من غد الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

بيان التعليم

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة و لرؤية اللجنة المختصة ،تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9)صباحا ،اعتبارا من الأحد 1444/07/21 وحتى يوم الخميس 1444/07/25 مع التأكيد على أن يكون اليوم الدراسي مستوفيا جميع الحصص الدراسية ، وذلك لجميع مدارس المنطقة”.

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تنبيهات الأرصاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من موجة برد مع سماء غائمة يصاحبها تدني في الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بتكون الصقيع وتساقط الثلوج مع تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل ودومة والجندل وسكاكا”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

واشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من البرد والصقيع تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

كما أصدر المركز ، تنبيهًا باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الــ 24 ساعة القادمة.

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