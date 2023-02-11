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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 265 مليون ريال
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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 265 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 265 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا تتجاوز 265 مليون ريال
٠٩:١٣:٥١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت تبرعات المشاركين في الحملة الشعبية، عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 265 مليون ريال، قدمها أكثر من 740 ألف متبرع.

وانطلقت الحملة إنفاذا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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فرق طبية وميدانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته الإغاثية والإنسانية إلى جانب الفرق المشاركة مع المركز والتي تضم فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقاً طبيًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقًا ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

التزام معايير السلامة

ويقوم فريق البحث والإنقاذ السعودي بتنفيذ عمليات الميدانية في المناطق المتضررة من الزلزال بالجمهورية التركية، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بمهنية وبانتظام من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المتضررة أملا بالعثور على ناجين تحت أنقاضها وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لهم.

6 طائرات إغاثية

يذكر أن ست طائرات إغاثية وصلت للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وجاء تحرك المملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني المعهود الذي تقوم به المملكة .

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