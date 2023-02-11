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مختص: تراجع عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار
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مختص: تراجع عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار

مختص: تراجع عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار

مختص: تراجع عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار
٠٨:١٥:٠٢ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال سعد التويم المختص في الشأن العقاري، إن انخفاض عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار.

وأضاف التويم، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بالأمس بيعت أرض سكنية بشمال الرياض بسعر 9500 ريال للمتر، وهذا يفند تلك المزاعم، لا نفرح بالغلاء ونبغض التدليس”.

 

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وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة العامة للعقار، مجالات الأنشطة العقارية للأفراد في نظام الوساطة العقارية، في تغريدة عبر الحساب الرسمي على “تويتر”.

4 أنشطة عقارية

ويمكن للأفراد ممارسة 4 أنشطة عقارية وهي:

1- الوساطة العقارية

2- التسويق العقاري

3- الإعلانات العقارية

4- الاستشارات والتحليلات العقارية

اشتراطات الترخيص (للأفراد)

  • بلوغ سن الـ (۱۸) عاما.
  • أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  • ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.

متطلبات الترخيص (للأفراد)

– رقم الهوية

– بيانات التواصل

– العنوان الوطني

وأفادت الهيئة أنه يمكن استخراج التراخيص خلال فترة المهلة التصحيحية دون اشتراط من المقابل المالي والبرنامج التأهيلي وذلك حتى 30 ذي الحجة | 18 يونيو 2023 م.

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عقوبات مخالفات الوساطة العقارية

ومن ناحية أخرى، تضمنت اللائحة 20 تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقابلة لها والمقررة بين الإنذار وتعليق الترخيص لمدة محددة والغرامات التي تبدأ بـ100 ريال وتصل إلى 40 ألف ريال.

وتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات وتنتهي العقوبة بسحب الترخيص، ويحدد تصنيف المخالفات وحجم الغرامات طبقًا لفئة المدن والمحافظات والمراكز.

مخالفات التراخيص

ومن المخالفات المقيدة لفئة التراخيص 4 أصناف:

-ممارسة نشاط الوساطة العقارية.

-أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص.

– ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

-وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

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