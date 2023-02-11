زلزال جديد بقوة 5.1 درجات يضرب تايوان

تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر تايوان اليوم السبت، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 38ر23 درجة شمالًا وخط طول 66ر121 درجة غربًا، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال سابق

ويوم الثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر تايوان، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

وحسب آخر إحصائية للخسائر البشرية فقد أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 2316 شخصا وأكثر من 13 ألف مصاب.

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كارثة هذا القرن

وفي سياق متصل، وصفت السلطات التركية الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الجاري بأنه “كارثة هذا القرن”، وقالت: إنه بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣ ضرب زلزالان كبيران بقوة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش، تبعهما أكثر من 1500 هزة ارتدادية، مما أدى إلى دمار وانهيارات في أكثر من عشر مدن، كما أثرت سلسلة الزلازل هذه على مساحة شاسعة من الأرض.

وبينت أن الاختلاف الرئيس الذي يميز هذا الزلزال عن زلزال “إرزنجان الكبير” الذي بلغت قوته 7.9 درجات، الذي سُجل على أنه أشد زلزال وقع في تركيا قبل 84 عامًا، هو أن هذه الزلازل كانت مستقلة وحدثت بفاصل زمني بينهما بلغ 9 ساعات. فيما أن هذه الزلازل وما تبعها من هزات ارتدادية شعر بها السكان بشدة في العديد من مناطق تركيا وفي بلدان أخرى؛ وعليه يمكن القول وبحسب البيان الرسمي أنه “كارثة هذا القرن”