السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعبًا على جهودها الإغاثية الإنسانية
كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تعلن موعد القبول في برامج التجسير
مختص: تراجع عدد عقود التمويل لا يعني انخفاض سعر العقار
مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية
4 فوائد مذهلة لتناول الفراولة يومياً
احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري

الرئيسية

 /

محليات

 /

الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعبًا على جهودها الإغاثية الإنسانية

الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعبًا على جهودها الإغاثية الإنسانية

الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعبًا على جهودها الإغاثية الإنسانية
٠٩:١٣:٢٥ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت الحكومة التركية شكرها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على جهودها الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها عقب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عدة أيام.

بيان رسمي

وقالت في بيان رسمي : إن عددًا من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية السعودية قد وصلت إلى عدد من المناطق المتضررة في تركيا، كما تعمل فرق البحث والإنقاذ السعودية جنبًا إلى جنب مع الفرق التركية.

وأوضحت الحكومة التركية أن الحصول على دعم وتضامن الدول الشقيقة هو أمر في غاية الأهمية في مثل هذا الوقت العصيب، وأن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أوائل الدول الداعمة.

كارثة هذا القرن

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان قد ذكر أن المملكة العربية السعودية على وجه التحديد من بين الدول التي قدمت وستواصل تقديم الدعم لتركيا في هذا الوقت الصعب.

وقد وصفت السلطات التركية الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الجاري بأنه “كارثة هذا القرن”.

وقالت: إنه بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣ ضرب زلزالان كبيران بقوة 7.7 و7.6 على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش، تبعهما أكثر من 1500 هزة ارتدادية، مما أدى إلى دمار وانهيارات في أكثر من عشر مدن، كما أثرت سلسلة الزلازل هذه على مساحة شاسعة من الأرض.

وبينت أن الاختلاف الرئيس الذي يميز هذا الزلزال عن زلزال “إرزنجان الكبير” الذي بلغت قوته 7.9 درجات، الذي سُجل على أنه أشد زلزال وقع في تركيا قبل 84 عامًا، هو أن هذه الزلازل كانت مستقلة وحدثت بفاصل زمني بينهما بلغ 9 ساعات.

فيما أن هذه الزلازل وما تبعها من هزات ارتدادية شعر بها السكان بشدة في العديد من مناطق تركيا وفي بلدان أخرى؛ وعليه يمكن القول وبحسب البيان الرسمي أنه “كارثة هذا القرن”.

وأوضحت أن الزلزال نتج عنه “حتى الساعة” مقتل 18991 شخصًا في تركيا، فيما أصيب 75523 شخصًا آخرين، كما نتج عنه انهيار 6444 مبنى.

اقرأ أيضا:

على متنها 98 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السادسة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

إرسال فرق البحث والإنقاذ

وفي أعقاب الزلازل، تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وبدأت وزارة الداخلية ووزارة الصحة وإدارة الكوارث والطوارئ والمحافظات وجميع المؤسسات التركية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية اتخذت الإجراءات اللازمة مع جميع مؤسساتها منذ لحظة وقوع الزلزال، وتم حشد وتسخير جميع الإمكانيات.

وعقب الزلزال تم إعلان حالة التأهب من المستوى الرابع، التي تشمل المساعدات الدولية. حيث عرضت حتى الآن 97 دولة المساعدة، ويتواجد منها فرق إنقاذ من 61 دولة على الأرض للانضمام إلى عمليات البحث والإنقاذ والعمليات الطبية الأخرى.

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض مؤخراً ، حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، حيث وصلت قيمة التبرعات (حتى اللحظة) إلى (254,987,681)ريالاً، فيما بلغ عدد المتبرعين (731,005) متبرعين .

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا الجهود الإغاثية الحكومة التركية تشكر المملكة تركيا الآن توجيهات خادم الحرمين خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال الآن زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال كهرمان مرعش زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عاجل تركيا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
مختصون: مقاضاة الحسابات المشبوهة تحدّ من الجرائم الإلكترونية

مختصون: مقاضاة الحسابات المشبوهة تحدّ من الجرائم الإلكترونية

١١:٢٢ ص، الأثنين، ١٢ مارس ٢٠١٨
التعليم العالي تدقق وثائق أكثر من 18 ألف مبتعث الأسبوع القادم

التعليم العالي تدقق وثائق أكثر من 18 ألف مبتعث الأسبوع القادم

٠٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٣
«الجوازات» تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج.. غرامة وسجن وتشهير

«الجوازات» تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج.. غرامة وسجن وتشهير

١١:٣٤ م، الأثنين، ٠٥ أغسطس ٢٠١٩
 254 مركزاً انتخابياً تستقبل سكان منطقة الرياض لقيد أسمائهم 

 254 مركزاً انتخابياً تستقبل سكان منطقة الرياض لقيد أسمائهم 

٠١:٤٨ م، الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *