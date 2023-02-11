الأسهم تختتم الأسبوع على انخفاض.. النفط يصعد والذهب يخسر

تواصل – فريق التحرير:

اختتم مؤشر الأسهم الرئيس في المملكة، تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعًا، كما خسر الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد النفط بنسبة بلغت 8%.

مؤشر الأسهم الرئيس

أنهى مؤشر السوق، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.9%، مغلقا عند 10412 نقطة (-96 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

القطاعات والأسهم

وسجلت 4 قطاعات ارتفاعًا مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة “المرافق العامة” بنحو 2.06%، ثم “إنتاج الأغذية” بـ2.04%، وحل ثالثا “الرعاية الصحية” 2%.

بينما تصدر المرتفعة “الإعلام والترفيه” بنحو 0.98%، يليه “الخدمات الاستهلاكية” بمقدار 0.09%، وحل ثالثا “الاتصالات” بـ0.07%، حسب “الاقتصادية”.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 28% بقيمة 989 مليون ريال، يليه “المواد الأساسية” 21%، ما يمثل 734 مليون ريال، وحل ثالثا “الطاقة” 7% بنحو 257 مليون ريال.

كما تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا “الخليجية العامة” بنحو 9.9% ليبلغ 8.59 ريال، يليه “عذيب للاتصالات” بـ6.1% ليصل إلى 69 ريالا، وحل ثالثا سهم “إم أي إس” 3.8% حيث أغلق عند 98.10 ريال.

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النفط يكسب

سجلت أسعار النفط الأسبوعية، بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعا بنسبة 8%، دفعة واحدة، وجاء هذ الصعود الواثق نتيجة قرارات روسيا بخفض الإنتاج، وإنهاء سياسة “صفر كوفيد” في الصين.

وأنهى النفط تعاملات الخميس الماضي، مرتفعا بأكثر من 2%، لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار أو 2.02% إلى 86.21 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار أو 2.01% إلى 79.63 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة محققين مكاسب أسبوعية بأكثر من 8%، وفقا لـ”رويترز”، و”الاقتصادية”.

وفي الخامس من فبراير الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية، وحدد سقفا للأسعار، فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو تعتزم خفض الإنتاج، بدء من مطلع مارس المقبل، بنحو 500 ألف برميل يوميا، بنسبة تبلغ 5%.

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الذهب يواصل الخسارة

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الذهب تكبد الخسائر في الأسواق العالمية، بعد إنهاء شهر يناير، وكان أفضل بداية للعام بالنسبة للذهب في 10 سنوات.

تراجع سعر الذهب بالعقود الآجلة إلى 1,870 للأوقية، بانخفاض وصلت حدته إلى 5.3% عن أعلى سعر سجلته العقود هذا العام عند 1.975 دولار للأوقية، حسب “Investing”.

وينتظر المستثمرون والمراقبون، صدور بيانات أمريكية مهمة، أولها بيانات المستهلكين في 14 من فبراير الجاري، آملين في تحسن عمليات جني الأرباح.