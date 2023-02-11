مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية

تواصل – فريق التحرير:

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين، في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

بحماية قوات الاحتلال

وذكرت الهيئة في تقرير لها أن العشرات من المستوطنين اقتحموا بلدة كفر الديك بمدينة سلفيت، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين اليوم، خلال اقتحامها لعدة أحياء ومدن في الضفة الغربية، لافتاً النظر إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال بلغ 4780 أسيراً، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”، ويعشن ظروف اعتقال قاسية.

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هزة أرضية في فلسطين

وفي سياق آخر،أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء الأربعاء الماضي، أن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، قد أعلن أمس أن المرصد سجل فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية شمال نابلس.

وأضاف سويدان، أن الهزة بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مشيرا إلى أن الزلزال يبعد 67 كم عن عمان.

يأتي هذا عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة حيث وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وفق ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.