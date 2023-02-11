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4 فوائد مذهلة لتناول الفراولة يومياً

4 فوائد مذهلة لتناول الفراولة يومياً

4 فوائد مذهلة لتناول الفراولة يومياً
٠٧:٥٦:٥٩ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مؤشر Global Burden of Disease، دراسة حديثة، عن فوائد تناول الفراولة على صحة القلب، ووفق الدراسة، فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب.

أمراض القلب والأوعية

وقال البروفيسور بريت بيرتون فريمان، في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: “أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري”.

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أبرزها الوقاية من السرطان

وجدت دراسات سابقة، أدلة على أن الفراولة قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ومن جانبها، قالت أربيتا باسو، الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيجاس، إن دراسة أجريت على 33 بالغا، يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميا، أدى إلى تحسن كبير في مقاومة الأنسولين.

وأوضحت باسو أن “دراستنا تدعم الفرضية القائلة بأن استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب”.

كما أكدت أنه من المهم اعتماد الفراولة كـ”دواء” للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.

وأشارت الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيء، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات.

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أمراض السرطان استقلاب القلب السكري تناول الفراولة فوائد تناول الفراولة

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