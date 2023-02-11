وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: