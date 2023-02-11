وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل أعمال أول.
- مساعد مستودع (ثانوية فأعلى)..
- مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد.
- ممثل خدمات المرضى.
- مخطط مخزون المواد.
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المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات الإدارية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات الصحية.
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة التوظيف:
- تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
- كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
- يجب البحث عن الوظيفة بالرمز الموضح أعلاه؛ بجانب المسمى الوظيفي.
- رابط التقديم – (اضغط هنا).
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