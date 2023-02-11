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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
٠٧:٢٢:٥١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، ، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل أعمال أول.
  • مساعد مستودع (ثانوية فأعلى)..
  • مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد.
  • ممثل خدمات المرضى.
  • مخطط مخزون المواد.

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المؤهلات المطلوبة:

  •  الثانوية العامة.
  •  الدبلوم.
  •  البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:

  •  التخصصات الإدارية.
  •  التخصصات التقنية.
  •  التخصصات الهندسية.
  •  التخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على بوابة التوظيف:
  2. تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
  3. كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
  4. اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
  5. يجب البحث عن الوظيفة بالرمز الموضح أعلاه؛ بجانب المسمى الوظيفي.

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أخبار السعودية فرص مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وظائف وظائف شاغرة

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