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احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري
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احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري

احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري

احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري
٠٧:٢٣:٠٦ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصل المحتجون الإيرانيون مظاهراتهم، خلال الآونة الأخيرة، ردا على الألعاب النارية التي أطلقها نظام الملالي، احتفالا بما يعرف بـ”الثورة الإسلامية”.

هتاف “الموت للديكتاتور”

وتعالت أصوات المحتجين، في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، وعدة مدن مختلفة، بهتافات “الموت للديكتاتور”، “يسقط خامنئي”، حسب “عكاظ”.

وتناول ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن شعارات مناهضة للحكومة.

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جواسيس إيران

من ناحية أخرى، أوردت صحف ألمانية، عن جهاز المخابرات الداخلية في برلين، قوله إنه حدد هوية 160 فردا على صلة بألمانيا، وكذلك بالحرس الثوري الإيراني، مشيراَ إلى أن أنشطة التجسس المكثفة للحرس الثوري موجهة خصوصاً إلى أهداف موالية لإسرائيل ولليهود في ألمانيا.

وقالت الحكومة الألمانية ردّاً على طلب من حزب اليسار المتطرف، إن الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء إيران على إثر وفاة الشابة مهسا أميني، أدت إلى دلالات متزايدة باحتمالية وجود عمليات تجسس على فعاليات وأفراد للمعارضة الإيرانية في ألمانيا.

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