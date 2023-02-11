افتتاح أول مسجد في مشروع سدرة بالرياض

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افتتح محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، أول مسجد يتم تشييده في مشروع “سدرة”.

يأتي تنفيذ المشروع، في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع مجموعة روشن في يونيو الماضي، وتستهدف بناء 14 مسجدًا ضمن المرحلة الأولى لمشروع سدرة بالرياض.

افتتاح المسجد

وتفصلاً، قال محافظ الهيئة العامة للأوقاف أن افتتاح المسجد هو أولى ثمرات التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف ومجموعة روشن العقارية، وتفعيلاً لدور الهيئة في تنمية وتوجيه الدعم للمشاريع التنموية المستدامة من خلال منصة وقفي وبرنامج استدامة وتمكين الجهات غير الربحية الوقفية، وإشراك كافة فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن العقارية، ديفيد جروفر: “نعتز بشراكتنا مع الهيئة العامة للأوقاف كمؤسسة غير ربحية، كما يسعدنا افتتاح أول مساجد سدرة، والذي يعد الأول ضمن سلسلة مساجد أخرى سيتم بناؤها في المراحل القادمة”.

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وتابع “بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تعمل الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية على إنشاء 12 مسجدًا وجامعين داخل النطاق العمراني لمشروع “سدرة”، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 24 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 6400 مصلي، حيث يخدم المشروع أكثر من 7500 وحدة سكنية”.

أهداف المشروع

ويستهدف مشروع مساجد سدرة المصممة على الطراز العمراني السلماني، تعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، عبر توفير وصول سلس للأشخاص ذوي الإعاقة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كما يراعي التصميم الجوانب البيئية بالاستفادة من المياه الرمادية، وتطوير مساحات خضراء في محيط المساجد.

يذكر أن المشروع، تنفذه مجموعة روشن العقارية بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر.

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