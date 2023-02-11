“ونعوذ بك من فجأة نقمتك”.. موت البغتة يداهم عريسا في ليلة خطبته بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

تحولت ليلة خطبة شاب مصري، إلى مأتم، بشكل مباغت، بعد وفاة العريس وسط الاحتفال، فيما عبر أقارب المتوفى وزملاؤه عن صدمتهم وحزنهم الشديد على فراقه.

غيبوبة سكر

وتوفي مؤمن الهلاوي، أمس الجمعة، في يوم خطبته، وأثناء وجوده في قاعة الاحتفال، ليتحول حفل الزفاف إلى كابوس على العائلتين.

وتعرض الشاب المتوفى إلى الإصابة بغيبوبة سكر مفاجئة، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، ليسقط في القاعة ويلفظ أنفاسه الأخيرة، حسب مواقع مصرية.

تفاعل السوشيال ميديا

ونعى العديد من رواد ومتابعي مواقع السوشيال ميديا، الشاب المتوفى، وكان في مقدمتهم أفراد من عائلته وأقاربه وزملاءه في العمل، الذين عبروا عن صدمتهم برحيله.

اقرأ أيضا:

لا يُصدّق.. عريس باكستاني يُفاجئ عروسه بهذه الهدية ليلة زفافهما (فيديو)

عريس يعتدي على عروسه

وفي واقعة أخرى تحركت الشرطة في أوزباكستان ضد عريس أثار صدمة وغضب الجميع، بعد تداول فيديو يعتدي على عروسته أثناء حفل الزفاف.

وأفيد بأن رجال الشرطة تدخلوا وأجروا محادثات وقائية مع العروسين ووالديهما، فيما رفعت السلطات دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.

وكانت العروس تعرضت في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها ضربة قوية على رأسها بيده، بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.