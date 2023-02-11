1136 طنا من الذهب حجم شراء البنوك المركزية في 2022

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أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرا، أفاد بأن البنوك المركزية اشترت 1136 طنًا من الذهب في 2022، لتسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 152%، مقارنة بـ 450 طنً في العام السابق، لتسجل أعل مستوى لها منذ 1967 أى منذ 55 عامًا.

الشهر الرابع من 2022

وأوضح مجلس الذهب العالمي في تقرير له أن هذه الزيادة جاءت بدعم من زيادة مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الرابع من 2022، حيث ارتفع الطلب على كان الذهب مدفوعًا بالشراء الضخم من قبل البنك المركزي والاستثمار القوي في التجزئة، ووصلت المشتريات في الربع الرابع إلى 417 طناً، مقابل 445.1 طن في الربع الثالث من العام نفسه.

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ارتفاع الطلب في المملكة

بلغ حجم طلب المستهلكين على الذهب في دول الشرق الأوسط خلال 2022، حوالي 268.2 طن من الذهب بارتفاع 22%، حسب “اليوم”.

وسجلت المملكة ارتفاعا في حجم الطلب على الذهب بنسبة 13% خلال عام 2022 على أساس سنوي، ليسجل 50.1 طن، مقابل 44.2 طن بزيادة تعادل 5.9 طن عن العام السابق.

وارتفع حجم طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات، ليسجل 55.3 طن، مقابل 41.6 طن، بارتفاع 33% على أساس سنوى.

أما الكويت، فارتفع حجم طلب المستهلكين بها على الذهب في 2022 ليسجل 18.9 طن، مقابل 16.6 طن في 2021، بنسبه 14%.

وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن حجم الطلب على الذهب في مصر بلغ 38 طن خلال 2022، مقارنة 34.3 طن في 2021، بنسبة 11%.

الصين في الصدارة

وجاءت الصين كأكبر مشترى للذهب في العالم خلال 2022، بحجم طلب وصل إلى 789.2 طن من الذهب مقابل 958.8 طن في 2021 ليتراجع حجم الطلب على أساس سنوى بنسبة 18%.

فيما كانت ثاني أكثر الدول من حيث حجم طلب المستهلكين على الذهب هي الهند التي وصل فيها حجم الإقبال على الذهب إلى 774 طن مقابل 797.3 طن بتراجع سنوى 3%.

وجاء في المرتبة الثالثة ألمانيا بحجم طلب سجل 196.4 طن من الذهب، مقابل 173.7 طن في 2021 بارتفاع 13%.