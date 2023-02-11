بالفيديو.. أغرب مشهد رصدته الكاميرات بعد زلزال تركيا المدمر

تواصل – فريق التحرير:

رصدت كاميرا درون انحناء أحد المباني السكنية، بطريقة غريبة، على خط الصدع بعد زلزال تركيا المدمر، دون أن ينهار.

المقطع تم التقاطه، في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث يقع المبنى على خط الصدع وظهر منحنياً على جانبه تماماً بكامل هيئته، دون أن يتعرض للانهيار أو حتى لأي تشققات”.

ضحايا زلزال تركيا المدمر

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت ارتفاع وفيات الزلزال في بلاده إلى 21.9 ألف وفاة وإنقاذ أكثر من 80 ألف مصاب.

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وتسبب الزلزال، الذي ضـرب تركيا وسوريا بعد مرور 5 أيام من وقوعه بحيـاة أكثر من 25 ألف شخص، بينما تسبب في تشريـد 5.3 مليون شخص في سوريا.

وتشير الأرقام الرسمية الأخيرة إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أسفر حتى الآن عن سقوط 25453 قتيـل، منهم 21900 في تركيا و3553 في سوريا.

الوضع في سوريا

هذا وتتخوف المنظمات الإنسانية خصوصاً من انتشار وباء الكوليرا الذي عاود الظهور قبل فترة في سوريا.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ”وقف فوري لإطلاق النـار” في سوريا؛ لتسهيل إيصال المساعدات إلى ضحايـا الزلزال.

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