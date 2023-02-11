الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سكرتير تنفيذي. محاسب. المبيعات. ‏مشرف على مسكن. أخصائي شؤون الموظفين. امين صندوق (كاشير). والمزيد …

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