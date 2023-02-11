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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن توفر وظائف بعدة تخصصات
٠٦:٢٨:٢١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. سكرتير تنفيذي.
  2. محاسب.
  3. المبيعات.
  4. ‏مشرف على مسكن.
  5. أخصائي شؤون الموظفين.
  6. امين صندوق (كاشير).
  7. والمزيد …

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عن الغرفة:

  • صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض، وجاء في القرار: “إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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