ابتكار سرير مقاوم للزلازل .. ومغردون: أشبه بالقبر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصميم سرير أو جهاز للنوم مقاوم للزلزال.

وكما ظهر في المقطع، الجهاز الجديد أو السرير المقاوم للزلازل، مصمم بطريقة تجعله يتحول إلى صندوق من الفولاذ شديد الصلابة، ويتحمل أطنا من الركام.

ووثق المقطع، تحول السريرير إلى صندوق محكم الإغلاق وبداخله كل وسائل الحياة من أطعمة ومشروبات تكفي لأسابيع، وأدوات طبية وأدوية.

تباين ردود الأفعال؟

وتباينت ردود الأفعال على المقطع، حيث عبر عدد من المغردين رفضهم المكوث في صندوق مثل هذا، بينما أبدى آخرون إعجابهم بالاختراع لحماية الأرواح.

وعلقت مغردة بقولها “هذا قبر وموت بطيء وليس سرير”، في إشارة إلى ضيق المكان والظلالم بداخله.

بينما علق آخر بقوله: “ماذا لو وقع الزلزال وأنا في الصالة أو في مكان آخر في المسكن، ولست نائماً على هذا السرير.. ما هي الفائدة؟!!”.

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال يعادل انفجار 500 قنبلة ذرية

وفي وقت سابق، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يعادل انفجار 500 من القنابل الذرية النووية.

هزت ارتدادية

وأشارت- حسب وكالة الأناضول التركية- إلى أن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، وشدتها تتراوح بين 4 و5 درجات.

وطالبت “آفاد” الأكاديميين بألا يقيِّموا أثر الزلزال من مكاتبهم، مؤكدة أن “الحقائق على الأرض أكبر بكثير”.

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