السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
احتجاجات في إيران وتحديد هوية جواسيس في ألمانيا على صلة بالحرس الثوري
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
1136 طنا من الذهب حجم شراء البنوك المركزية في 2022
بالفيديو.. أغرب مشهد رصدته الكاميرات بعد زلزال تركيا المدمر
افتتاح أول مسجد في مشروع سدرة بالرياض
“ونعوذ بك من فجأة نقمتك”.. موت البغتة يداهم عريسا في ليلة خطبته بدولة عربية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

ابتكار سرير مقاوم للزلازل .. ومغردون: أشبه بالقبر (فيديو)

ابتكار سرير مقاوم للزلازل .. ومغردون: أشبه بالقبر (فيديو)

ابتكار سرير مقاوم للزلازل .. ومغردون: أشبه بالقبر (فيديو)
٠٦:٢٤:٤١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصميم سرير أو جهاز للنوم مقاوم للزلزال.

وكما ظهر في المقطع، الجهاز الجديد أو السرير المقاوم للزلازل، مصمم بطريقة تجعله يتحول إلى صندوق من الفولاذ شديد الصلابة، ويتحمل أطنا من الركام.

ووثق المقطع، تحول السريرير إلى صندوق محكم الإغلاق وبداخله كل وسائل الحياة من أطعمة ومشروبات تكفي لأسابيع، وأدوات طبية وأدوية.

تباين ردود الأفعال؟

وتباينت ردود الأفعال على المقطع، حيث عبر عدد من المغردين رفضهم المكوث في صندوق مثل هذا، بينما أبدى آخرون إعجابهم بالاختراع لحماية الأرواح.

وعلقت مغردة بقولها “هذا قبر وموت بطيء وليس سرير”، في إشارة إلى ضيق المكان والظلالم بداخله.

بينما علق آخر بقوله: “ماذا لو وقع الزلزال وأنا في الصالة أو في مكان آخر في المسكن، ولست نائماً على هذا السرير.. ما هي الفائدة؟!!”.

اقرأ أيضا:

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال يعادل انفجار 500 قنبلة ذرية

 

وفي وقت سابق، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يعادل انفجار 500 من القنابل  الذرية النووية.

هزت ارتدادية

وأشارت- حسب وكالة الأناضول التركية-  إلى أن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، وشدتها تتراوح بين 4 و5 درجات.

وطالبت “آفاد” الأكاديميين بألا يقيِّموا أثر الزلزال من مكاتبهم، مؤكدة أن “الحقائق على الأرض أكبر بكثير”.

اقرأ أيضا:

“حتى الزجاج لم ينكسر”.. سر المبنى الذي قاوم الزلزال وبقى صامدًا وسط الدمار في تركيا

 

الكلمات الدلالية:
الزلازل زلزال زلزال سوريا وتركيا سرير مقاوم للزلازل سرير من الفولاذ المنيع

مواد ذات صلة

المزيد
القرود تهدد الأمن ومستقبل العملية السياسية في الهند!

القرود تهدد الأمن ومستقبل العملية السياسية في الهند!

٠٤:٣١ م، الثلاثاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٨
بعد فوزه بالمركز الأول عالميًا.. اللاعب «يزيد الراجحي» يجبر اللجنة المنظمة على إلغاء الكحول

بعد فوزه بالمركز الأول عالميًا.. اللاعب «يزيد الراجحي» يجبر اللجنة المنظمة على إلغاء الكحول

٠٩:٣٨ م، الأحد، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل

15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل

٠٨:١٩ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
بالفيديو.. “أفغاني” يهدم منزل وهو يقف بداخله

بالفيديو.. “أفغاني” يهدم منزل وهو يقف بداخله

٠٩:٢٦ م، الجمعة، ٣١ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *