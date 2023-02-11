وزير التعليم يعتمد ضوابط الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية

تواصل- فريق التحرير:

تضمنت الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والتي اعتمدها وزير التعليم يوسف البنيان، بأن تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها.

وحسب الضوابط فإن أي تغيير عليها يكون من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة.

منع زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي

وكشفت الضوابط – حسب عكاظ- أنه لا يجوز زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي، على أن تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف، على أن تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 1395/8/13هـ.

لجنة في الوزارة

وشملت الضوابط أن تشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس وتختص بالآتي: مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها إذا لزم ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

بالإضافة إلى مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.

رفع تقرير سنوي

وكذلك ورفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغير السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير وتوصياتها والمعالجات المقترحة، على أن تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

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