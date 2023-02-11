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استشاري يوضح وصفة سهلة لعلاج مشاكل التهاب اللوزتين
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استشاري يوضح وصفة سهلة لعلاج مشاكل التهاب اللوزتين

استشاري يوضح وصفة سهلة لعلاج مشاكل التهاب اللوزتين

استشاري يوضح وصفة سهلة لعلاج مشاكل التهاب اللوزتين
٠٥:٤٤:٢١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علاج المسرطنات، بوصفة سهلة تساعد في علاج مشاكل التهاب اللوزتين.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد العلاجات الناجحة لالتهاب اللوزتين تشمل “الغرغرة بماء مالح وحار(ملعقة صغيرة ملح الطعام في نصف

كوب ماء حار، ثم تتغرغر منها 3 مرات لعدة أيام وسترى النتيجة”.

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ويوضح الأطباء، أنه من الشائع استئصال اللوزتين -وبالأخص عند الأطفال الصغار- لعلاج العدوى والالتهاب، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك أمراض أخرى يضطر بسببها الأطباء إلى اتخاذ قرار استئصال اللوزتين.

ما أهمية اللوزتين للجسم؟

وفي هذا السياق، يقول د. مروان القناعي، اختصاصي جراحة الأنف والجيوب الأنفية، إن اللوزتين الموجودتين على جانبي الحلق هما عقد ليمفاوية، وهما جزء من مجموعة عقد ليمفاوية منتشرة في الجسم تلعب دورا في نظام الدفاع من الميكروبات.

وأضاف: “تلعب اللوزتان دورا مناعيا في تكوين الأجسام المضادة لمحاربة الميكروبات، وعند دخول أي ميكروب إلى الجسم تقوم بعض الخلايا المتخصصة والموجودة بالعقد اللمفاوية بالتعرف عليها، وتكوين مضادات مخصصة لها، وكون اللوزتين خط الدفاع الأول للميكروبات التي تدخل الفم فهي أكثر عرضة للالتهابات”.

وتابع: “وتقوم بدورها من عمر 3-10 سنوات، لذا في هذا العمر بالتحديد تكثر نسبة حدوث الالتهابات وتبدأ بعدها بالضمور تدريجيا كونها قد أتمت دورها المناعي في عمر الطفولة”، حسب “القبس”.

6 علامات تستدعي استئصال اللوزتين

هناك بعض هذه الأمراض تستدعي استئصال اللوزتين، واتخاذ القرار يعتمد على أمور كثيرة يقدرها الطبيب المختص بسبب أمراض اللوزتين مثل:

1- الأورام

2- تكون حصوات اللوزتين

3- الالتهابات المتكررة

4- تغير رائحة الفم

5- النزيف

6- الالتهابات المزمنة

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التهاب اللوزتين اللوز علاج التهاب اللوز فهد الخضيري

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