المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي عمليات الشحن:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري.

مدير العمليات – عالمي:

المؤهلات والخبرات:

شهادة جامعية في مجال مطلوب أو ذي صلة.

خبرة: 7+ سنوات من الخبرة في المجال الفني / الوظيفي المطلوب.

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تأسست مجموعة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.

طريقة التقديم:

أوضحت البحري، أنّ التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).