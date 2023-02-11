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المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
٠٦:٤٢:١٤ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي عمليات الشحن:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري.

مدير العمليات – عالمي:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة جامعية في مجال مطلوب أو ذي صلة.
  • خبرة: 7+ سنوات من الخبرة في المجال الفني / الوظيفي المطلوب.

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تأسست مجموعة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.

طريقة التقديم:

أوضحت البحري، أنّ التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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