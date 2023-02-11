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اعرف احتمال إصابتك بالصلع من أصابع اليد.. دراسة مثيرة تكشف السر
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اعرف احتمال إصابتك بالصلع من أصابع اليد.. دراسة مثيرة تكشف السر

اعرف احتمال إصابتك بالصلع من أصابع اليد.. دراسة مثيرة تكشف السر

اعرف احتمال إصابتك بالصلع من أصابع اليد.. دراسة مثيرة تكشف السر
٠٥:٣٣:٢١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة “كاوهسيونج” الطبية في تايوان، طريقة يمكن من خلالها التوقع باحتمالات الإصابة بالصلع لدى الرجال.

أصابع اليد اليمنى

ورأى الباحثون أن الطول الإضافي في أصابع اليد اليمنى، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصلع لدى الذكور بمقدار 6 أضعاف، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأرجع العلماء أن ارتفاع هرمون “التستوستيرون”، يزيد من طول الأصابع، ويؤدي أيضا إلى إضعاف بصيلات الشعر.

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مشاركة 240 رجلا

من جانبه، قال الباحث الرئيسي في الدراسة، تشينج يينج وو: “وجدت دراستنا أنه كلما زاد طول الأصابع مقارنة بالسبابة، ارتفع خطر الإصابة بالثعلبة”.

وشملت الدراسة مشاركة 240 رجلا، تزيد أعمارهم عن 37 عاما، تم تشخيصهم بـ”الثعلبة الأندروجينية”، المعروفة أيضا باسم “الصلع الذكوري النمطي”، حسب “ذا صن”.

وأفادت الصحيفة بأن فرص إصابة الرجال البريطانيين بالصلع تصل إلى 50% بالأربعينيات من أعمارهم، وترتفع النسبة إلى 80% بسن الثمانين.

كما يعتقد الأطباء أن للتعرض العالي لهرمون “التستوستيرون” في الرحم قبل الولادة، تأثير على صحة القلب، وعدد الحيوانات المنوية، وفرص الإصابة بالتوحد، بالإضافة إلى نمو بصيلات الشعر، لدى الرجال.

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