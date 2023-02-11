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قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تنفجر في بريطانيا

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قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تنفجر في بريطانيا

قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تنفجر في بريطانيا

قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تنفجر في بريطانيا
٠٥:٠٨:٤٥ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرحت شرطة مدينة نورفولك في بريطانيا، أمس الجمعة، أنه وقع انفجار لقنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في المدينة، لكن دون حدوث إصابات.

بشكل غير مقصود

وانفجرت القنبلة بشكل غير مقصود بعد اكتشافها عند معبر نهر في منطقة جريت يارموث، في بلدة في مقاطعة نورفولك، يوم الثلاثاء الماضي، حسبما قالت الشرطة البريطانية.

ووثق مقطع فيديو قصير، التقطته كاميرا مثبتة في الشارع، وانتشر عبر منصة “تويتر”، لحظة انفجار القنبلة، حسب “عكاظ”.

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قنابل متفرقة في تايلاند

أعلنت شرطة تايلاند، عن سقوط قتيل وعدة مصابين جراء انفجار قنبلة داخل مجمع للشرطة في جنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع بالقرب من قرب مركز شرطة موانج ناراثيوات.

ووفق تقارير أولية، كان الجناة يرتدون زي الضباط وقادوا شاحنة مفخخة وأوقفوها قبل أن يضرب الانفجار مركز الشرطة، حسب “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق، انفجرت قنبلتان أمام مكتب حكومي في إقليم يالا في جنوب تايلاند مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

وحسب “رويترز”، فقد أكد المتحدث العسكري الأمني بالمنطقة، أن القنبلة الأولى كانت قنبلة يدوية ألقيت خارج مكتب مركز إدارة أقاليم الحدود الجنوبية لجذب الناس للخارج، وبعد ذلك انفجرت سيارة ملغومة على بعد عشرة أمتار من الانفجار الأول. وكانت القنبلة مخبأة في شاحنة صغيرة أوقفها المنفذون بجوار السياج.

 

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