بقيمة 5 ملايين ليرة تركية.. الإطاحة بلص استولى على شاحنات لمتضرري الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

تخلى رجل تركي عن إنسانيته، وقرر أن يساهم في زيادة معاناة شعبه، الذي تضرر الملايين منه، جراء الزلزال المدمر، وسرقة مواد إغاثية كانت مقدمة للناجين.

احتال على الناس

وحسب وسائل إعلام تركية، قدّم الرجل نفسه على أنه موظف في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ “أفاد” واستولى على شاحنات مساعدات بقيمة 5 ملايين ليرة تركية.

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول بشكل واسع عبر “تويتر”، وهو مقيد وجالس على الأرض، بعد إلقاء القبض عليه، وبجواره أطنان من المواد الغذائية والإغاصية والمياه وغيرها، في الشاحنات التي استولى عليها

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المملكة تقدم مساعدات

وفي سياق مواز، صلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، صباح اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.