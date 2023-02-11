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فيديو مؤلم.. لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة بتركيا
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فيديو مؤلم.. لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة بتركيا

فيديو مؤلم.. لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة بتركيا

فيديو مؤلم.. لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق إنقاذ أثناء عمليات الإغاثة بتركيا
٠٤:٣٧:٢٥ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار أنقاض مبنى على فريق الإنقاذ أثناء عملهم في محاولة إغاثة وانتشال الضحايا.

ووثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار الحطام على الفرق التي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في مبنى مدمر في هاتاي التركية.

سقوط المبنى

وأظهر الفيديو لحظات صعبة لسقوط أنقاض المبنى على بعض أفراد الفريق بينما تمكن آخرون من الابتعاد والنجاة بأنفسهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

ارتفاع عدد الضحايا:

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

الجدير بالذكر أن الزلزال صنف حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م .

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الكلمات الدلالية:
تركيا زلزال تركيا عمليات الانقاذ فريق الاغاثة

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