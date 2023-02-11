رفضوا طلبه من زواج ابنتهم فألقى عليهم 3 قنابل في جنوب لبنان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فرّ شاب من بلدة راميا جنوبي لبنان، بعدما ألقى 3 قنابل على منزل عائلة، لرفضهم طلبه الزواج بابنتهم، وتسبب الحادث في احتراق سيارات وخسائر مادية.

لا إصابات بشرية

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن شابا أقدم على إلقاء 3 قنابل على منزل ببلدية راميا الجنوبية، بعد رفض عائلة لطلبه بالزواج بابنتهم، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية”، حسب “روسيا اليوم”.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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خطف فتاة

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الشاب كان قد خطف الفتاة قبل يوم، وأعادها إلى منزل أهلها، ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميا لطلب يدها، قبل أن يقدم على فعلته الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اللحظات الأولى لاشتعال النار عقب التفجير، حيث هرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحادث، لمباشرة عملها، فيما ظهر عدد من الأشخاص يهرولون في محيط الحادث.