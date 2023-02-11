أبرزها السرطان.. أمراض يسببها طلاء الأظافر ومساحيق التجميل

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توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن طلاء الأظافر يمكن أن يصيب النساء اللائي يستخدمنه بالسكري، إضافة لعدد من الأمراض الأخرى الخطيرة.

السكري من النوع الثاني

وأجريت الدراسة في جامعة ميشجان الأمريكية، وأثبتت أن المواد الكيميائية السامة في أدوات طلاء وتلميع الأظافر تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بنسبة 63% لدى المداومات على استخدامه، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتستخدم مواد التلميع ومقاومة الماء، في العديد من مستحضرات التجميل، والتي يمكن أن تتسرب عبر الجلد عند ملامسته، وتدخل مجرى الدم متسببة في تعطل هرمونات الأنسولين والجلوكاجون، التي تنظم نسبة السكر في الدم وتحفز مقاومة الأنسولين في الخلايا.

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200 مادة كيميائية ضارة

من بين 12 منتجًا من منتجات العناية بالبشرة، تستخدمها النساء، تدخل الجسم 200 مادة كيميائية في المتوسط، بحسب صحيفة “جارديان” البريطانية.

وقالت نيكا ليبا، مديرة علوم الحياة الصحية في منظمة مجموعة العمل البيئي بأمريكا: “لا يخلو بعض تلك المواد من خطورة، إذ تنقل نفس الصحيفة عن أطباء، أن ارتفاع معدل الإصابة بالسرطانات خلال العقود الماضية، له علاقة بانتشار المكياج بشكل موسع”، حسب “اليوم”.

تلف الأعصاب وأمراض القلب

وتدخل العناصر الضارة من المكياج إلى الجسد عبر عدة طرق، أولها، امتصاص الجلد لها حين توضع مستحضرات التجميل عليه، خصوصا المناطق الحساسة منه كأسفل العينين.

وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن هذه المواد الكيميائية توجد أيضًا في عدد من مستحضرات التجميل غير طلاء الأظافر، مثل رذاذ الشعر والمواد التي توضع على الوجه، ويمكن أن تتسبب في بعض الحالات في الإصابة بأضرار أخرى مثل سرطان الجلد، وتلف الأعصاب، وأمراض القلب.