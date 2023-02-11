تواصل- فريق التحرير:

يقوم الفريق السعودي الذي يشارك في عمليات إغاثة وإنقاذ في زلزال تركيا، بعمل دؤوب على كافة المستويات، حيث يواصل الجميع العمل ليل نهار لمحاولة إنقاذ الأحياء تحت الأنقاض.

إنقاذ حامل

واسمرارًا لعمليات الإنقاذ قال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور فهد الحجاج، إن فريقًا من الهيئة تمكن من إنقاذ سيدة حامل في الشهر السادس، بعد أن مكثت تحت أنقاض جدار منهار في مدينة غازي عنتاب التركية لمدة 119 ساعة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن شعور السيدة تراوح بين الحزن والفرح، ولم تتحدث بسبب صدمة الموقف.

الأمل موجود

ولفت الحجاج إلى أن أحد المصابين قد خرج زحفًا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال موجودًا في خروج المزيد من الأحياء من تحت الأنقاض.

وكشف أن فريق الهلال الأحمر يتولى رعاية المصاب بعد الخروج، لأن هذه الفترة الطويلة التي يقضيها الفرد تحت الأنقاض يكون لها تأثير سلبي على الكلى وعلى الجسم بشكل عام.

وأضاف نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن فريق الهيئة يقدم المساعدة كذلك عبر المستشفيات الميدانية.

ووصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا قبل ساعات، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، والتي تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية.

الجسر الإغاثي:

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

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وكان وصل فريق المملكة للبحث والإنقاذ إلى تركيا، وبدأ مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال بالمناطق المنكوبة.

المملكة تشارك في أعمال الإغاثة وإنقاذ المحتجزين

وأعلن الدفاع المدني، أن فريق البحث والإنقاذ غادر للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.

فريق البحث والإنقاذ مجهزًا بالآليات والمعدات

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

🎥 | فريق البحث والإنقاذ السعودي يباشر مهامه في أعمال البحث والإنقاذ لمتضرري الزلزال في الجمهورية التركية.#الدفاع_المدني_السعودي pic.twitter.com/t94NtMeEXz — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 10, 2023

237 مليون ريال تبرعات لمتضرري الزلزال

في الوقت نفسه، وصل حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا إلى أكثر من 237 مليون ريال، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها.

وتجاوزت المشاركة أكثر من 671 ألفًا، بحصيلة تصل إلى أكثر من 237 مليون ريال، حتى لحظة إعداد التقرير.

جاء ذلك بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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