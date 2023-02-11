إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال يعادل انفجار 500 قنبلة ذرية

تواصل- فريق التحرير

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يعادل انفجار 500 من القنابل الذرية النووية.

هزت ارتدادية

وأشارت- حسب وكالة الأناضول التركية- إلى أن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، وشدتها تتراوح بين 4 و5 درجات.

وطالبت “آفاد” الأكاديميين بألا يقيِّموا أثر الزلزال من مكاتبهم، مؤكدة أن “الحقائق على الأرض أكبر بكثير”.

وأفادت بأن الزلزال الأول الذي ضرب كهرمان مرعش بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، أما الزلزال الثاني فاستمر 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريباً.

جانوكا أتاناياكي

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلت عن جانوكا أتاناياكي، عالم الزلازل في جامعة ملبورن الأسترالية، أن الطاقة التي انبعثت من الزلزال كانت تُعادل 32 “بيتا جول” تقريباً.

وأوضح أتاناياكي أن هذا الرقم يكفي لإمداد مدينة نيويورك بالطاقة لأربعة أيامٍ على الأقل.

قوة الزلزال:

بينما قالت عالمة الزلازل سوزان هوغ من هيئة المسح الجيولوجي على حسابها في تويتر إن الزلزال لم يكن أقوى زلزال يضرب العالم في العقود الأخيرة، لكنه يُهدد بالخطورة على نحوٍ خاص نظراً لموقعه وضحالة بؤرته.

ومن المعلوم أن البشر لا يشعرون بالزلازل التي تبلغ قوتها 1 درجة على مقياس ريختر.

بينما يصف العلماء الزلازل التي تبلغ قوتها 7 درجات بأنها تمتلك “طاقةً تُعادل نحو 32 قنبلة ذرية كتلك التي ضربت هيروشيما، وهي نفس درجة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

تداعيات الزلزال

وقد أدى الزلزال إلى ارتفاع مستوى البحر جراء الزلزال في قضاء إسكندرون بولاية هطاي التركية إلى غمر شوارع تحت المياه.

وتشكلت أيضا برك مياه بطول نحو 200 متر من الساحل باتجاه القسم الداخلي في طريق مته أصلان بمنطقة تشاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفاد رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، أن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت في تحرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب.

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