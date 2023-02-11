داخل مستودعات مخالفة .. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بجدة

تواصل – واس:

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300 ألف عبوة من المستحضرات المحظورة جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين بنطاق بلدية البلد الفرعية، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

حصر المضبوطات

وأوضح رئيس بلدية البلد، م.أحمد الشافعي، أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة.

وأضاف أنه جرى مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة بالموقعين بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها.

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رصد الأنشطة العشوائية

وأشار الشافعي إلى أنه جرى إغلاق المستودعين، مؤكداً مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية,

وفي الوقت نفسه، ثمّن دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.