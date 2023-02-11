السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
طفلة تعود لوعيها بعد خروجها من الأنقاض: “اليوم كله ما صليت”
لا يتوقف ليلًا ونهارًا.. فريق الإنقاذ السعودي بتركيا يسابق الزمن لإنقاذ الأحياء من أسفل الأنقاض
فتح باب التوظيف في أرامكو “ياسرف” عبر الموقع الإلكتروني
“يدمي القلوب”.. “أصم” سوري ينشر فيديو استغاثة من تحت الأنقاض
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال يعادل انفجار 500 قنبلة ذرية
داخل مستودعات مخالفة .. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بجدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

داخل مستودعات مخالفة .. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بجدة

داخل مستودعات مخالفة .. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بجدة

داخل مستودعات مخالفة .. مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بجدة
٠٣:١٢:١١ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

صادرت أمانة محافظة جدة خلال حملة ميدانية مشتركة 15.300 ألف عبوة من المستحضرات المحظورة جرى تخزينها داخل مستودعين مخالفين بنطاق بلدية البلد الفرعية، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

حصر المضبوطات

وأوضح رئيس بلدية البلد، م.أحمد الشافعي، أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودعين بالنطاق جرى استغلالهما لتخزين المنتجات المحظورة.

وأضاف أنه جرى مصادرة أكثر من 15 ألف عبوة بالموقعين بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتين استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الإجراءات النظامية حيالها.

اقرأ أيضا:

فيديو يوثق الإطاحة بأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في جدة

رصد الأنشطة العشوائية

وأشار الشافعي إلى أنه جرى إغلاق المستودعين، مؤكداً مواصلة رصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية,

وفي الوقت نفسه، ثمّن دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمانة جدة ظواهر سلبية مستحضرات محظورة مستودعات مخالفة هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
«الاتصالات» تصدر تنظيمات الشبكات غير الأرضية (NTN)

«الاتصالات» تصدر تنظيمات الشبكات غير الأرضية (NTN)

٠٤:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
تعميم مهم من «تعليم حائل» للمعلمين بشأن الجوال ومواقع التواصل

تعميم مهم من «تعليم حائل» للمعلمين بشأن الجوال ومواقع التواصل

٠٤:١٧ م، الجمعة، ٠١ مارس ٢٠١٩
أطباء يرفضون الحالات الخطرة هرباً من «قضايا الأخطاء»

أطباء يرفضون الحالات الخطرة هرباً من «قضايا الأخطاء»

٠٢:٤٥ ص، الأحد، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨
بالأسماء.. تعيين 58 معلمة حصلن على مؤهلات بالمستوى السادس

بالأسماء.. تعيين 58 معلمة حصلن على مؤهلات بالمستوى السادس

٠٢:٢٧ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *