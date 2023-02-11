طفلة تعود لوعيها بعد خروجها من الأنقاض: “اليوم كله ما صليت”

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر طفلة سورية جرى إنقاذها من بين الركام والأنقاض، لكنها فاجأت الجميع بطلبها.

الحرص على الصلاة

وقالت الطفلة، كما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع عبر “تويتر”: “اليوم كله ما صليت.. صار لي يوم كامل ما صليت”.

وأشاد رواد “تويتر”، بهمة الطفلة الناجية من الزلزال، وحرصها على الصلاة”.

وتتواصل جهود الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، لليوم الخامس، إنقاذ الناجين واستخراج العالقين من بين ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

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التكبير يعلو

وثق مقطع فيديو من الشمال السوري عملية تضامن واسعة في إخراج الناجين من آثار الزلزال المدمر، وتكاتفهم من أجل إنقاذ العائلات المتضررة من بين الأنقاض.

وأظهر الفيديو حشود غفيرة من السوريين في الشمال بجانب فرق البحث والانقاذ، تعلو أصواتهم بالتكبير عن إنقاذ الناجين.

وتبذل فرق البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا جهودا حثيثة من أجل إنقاذ الناجين والأسر المنكوبة جراء الزلزال.