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لمكافحة التصحر.. “البيئة” تشدد على تنمية الغطاء النباتي
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لمكافحة التصحر.. “البيئة” تشدد على تنمية الغطاء النباتي

لمكافحة التصحر.. “البيئة” تشدد على تنمية الغطاء النباتي

لمكافحة التصحر.. “البيئة” تشدد على تنمية الغطاء النباتي
٠٣:٠١:٥٣ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية الدور المجتمعي البيئي في المساهمة بتنمية وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال التوقف عن الاحتطاب، وغيره من الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة والموارد الطبيعية.

التوقف عن الاحتطاب

وأوضحت الوزارة أن الاحتطاب يعد سببا رئيسا في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره، داعية إلى الالتزام بالتوقف عن ممارسته، حتى نساهم جميعًا في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي؛ مما يمنحنا بيئة نظيفة، خالية من التلوث ومسبباته، ويزيد من رقعة المساحات الخضراء ويعمل على تحسين جودة الحياة.

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موجهات لمكافحة التصحر

وحدّدت الوزارة خلال حملة #حماية_الغطاء_النباتي، التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ ثلاث موجّهات رئيسة تساهم في تنمية الغطاء النباتي، تمثلت في استبدال الحطب المحلي بالمستورد، واستبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم، بالإضافة إلى زراعة الأشجار عوضًا عن قطعها، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على إيجاد بيئة نظيفة، وتحسين جودة الحياة.

يذكر أن المملكة أطلقت العديد من حملات التشجير؛ للحد من آثار التصحر، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة في إطار قيادتها للحقبة الخضراء، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الدور البيئي للمشاريع المستقبلية.

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