“يدمي القلوب”.. “أصم” سوري ينشر فيديو استغاثة من تحت الأنقاض

تواصل – فريق التحرير:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “يدمي القلوب” لمواطن سوريا يعاني من “الصمم”، حيث إنه لا يسمع أو يتكلم، يستغيث من تحت الأنقاض في تركيا.

وأظهر الفيديو المواطن السوري الذي كان يقيم في تركيا، وهو تحت الأنقاض مصابًا بجروح في قدمه، يطلب الاستغاثة لإنقاذه بطريقة الإشارة.

وقال ناشر الفيديو :” أصم سوري يعيش بتركيا يوثق لحظات حصاره تحت الأنقاض”.

لا يعلم مصير عائلته

وتابع الناشر مفسرًا علامات الإشارة لـ”الأصم”:” يتحدث عن الزلزال ووقوع البيت فوقه ويقول بأنه لا يعلم عن عائلته شيء هل هم أحياء أم أموات”.

وأضاف :” سؤالي عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات وكيف سيتم التواصل معهم وهم لا يسمعون أصواتا؟!”.. لكنه أشار في نهاية تغريدته أنه :” بفضل الله تم إنقاذه”.

كشفت مفوضية اللاجئين، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 5 ملايين و300 ألف شخص شردوا في سوريا بعد الزلزال.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.

توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا

وأوضح برنامج الغذاء العالمي، أنه تم توزيع حصصًا غذائية شمالي سوريا تكفي 25 ألف شخص لمدة أسبوع، مؤكدًا أن الاحتياجات شمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد.

وأكد أن المجتمع الدولي فتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين، مطالبًا بتوفير أكثر من معبر شمال سوريا لإتاحة المجال لمساعدات إضافية.

فيما أعلن مجلس الوزراء السوري، أنه تم اعتبار المناطق المتضررة في مدن حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة، وأنه تم إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كافة الدعم الممكن للمتضررين، مطالبًا الولايات المتحدة بإنهاء التدابير المفروضة على الشعب السوري فورا ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات.

3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، مع توقعات بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف قتيل.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 22 ألفًا و800 قتيل

نداء عاجل من برنامج الغذاء العالمي بشأن متضررين زلزال تركيا وسوريا

بسبب الزلزال.. انهيار سد في سوريا والسكان يفرون للنجاة بأرواحهم