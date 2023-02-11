السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أمريكا تعلن إسقاط “جسم مجهول” حلّق في المجال الجوي.. منطاد آخر؟
“حتى الزجاج لم ينكسر”.. سر المبنى الذي قاوم الزلزال وبقى صامدًا وسط الدمار في تركيا
“صفر درجة مئوية”.. عرعر وطريف تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة
تنبيه مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي
هل تتذكرون هذا الطفل.. خرج من تحت الأنقاض وانضم لفريق الإنقاذ
الذهب يستقر.. تعرف على الأسعار في أسواق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمريكا تعلن إسقاط “جسم مجهول” حلّق في المجال الجوي.. منطاد آخر؟

أمريكا تعلن إسقاط “جسم مجهول” حلّق في المجال الجوي.. منطاد آخر؟

أمريكا تعلن إسقاط “جسم مجهول” حلّق في المجال الجوي.. منطاد آخر؟
٠٢:٥٩:٤٣ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن البنتاجون تمكنت من إسقاط  “جسم مجهول” أمس الجمعة، كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ألاسكا، وذلك بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

بحجم سيارة صغيرة

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن هذا الجسم حلق على ارتفاع 12 ألف متر، وكان بحجم سيارة صغيرة، وشكل تهديداً لأمن الملاحة الجوية، ولم يتطرق كيربي لأي تفاصيل أخرى توضح نوعيته ومصدره.

اقرأ أيضا:

أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين

تفاصيل إسقاط جسم مجهول

وأفاد المتحدث الأمريكي أن الجيش أطلق طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه، لافتا إلى أن تقدير الطيار كان أن الجسم لم يكن مأهولاً، مؤكدا أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، مما يجعل من عملية انتشاله أمراً ممكنا، حسب “عكاظ”.

وأوضح كيربي أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم، وأوضح: “لا نعرف من يملكه، ولا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة، ولا نفهم حتى الساعة الهدف منه.

اقرأ أيضا:

أمريكا تكشف مفاجأة: الصين أطلقت بالونات مراقبة فوق أكثر من 40 دولة

وأشار إلى أن الجسم كان أصغر حجماً من المنطاد الصيني الذي حلق على علو أكثر ارتفاعا، وفوق مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مبيناً أن هذا الجسم -خلافاً للمنطاد الصيني- ولا يبدو مزوداً بنظام دفع أو عناصر تحكم تعطيه توجيهات.

الكلمات الدلالية:
ألاسكا أمريكا إسقاط جسم مجهول البنتاجون البين الأبيض المنطاد الصيني جو بايدن

مواد ذات صلة

المزيد
«الصندوق العقاري» يطالب الفروع ببدء تحديث بيانات قوائم الانتظار

«الصندوق العقاري» يطالب الفروع ببدء تحديث بيانات قوائم الانتظار

٠٨:٥٦ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
بقيمة 17.5 مليار دولار.. «المالية» تُنهي تسعير الطرح الأول للسندات الدولية

بقيمة 17.5 مليار دولار.. «المالية» تُنهي تسعير الطرح الأول للسندات الدولية

٠٢:٢٣ ص، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦
تقرير أمريكي: السعودية قد تنتج طائرات «أنتونوف» الأوكرانية للشحن العسكري

تقرير أمريكي: السعودية قد تنتج طائرات «أنتونوف» الأوكرانية للشحن العسكري

٠١:٢٥ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠١٦
«موانئ» توقع عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

«موانئ» توقع عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

٠٤:٠٠ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *