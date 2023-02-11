أمريكا تعلن إسقاط “جسم مجهول” حلّق في المجال الجوي.. منطاد آخر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن البنتاجون تمكنت من إسقاط “جسم مجهول” أمس الجمعة، كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ألاسكا، وذلك بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

بحجم سيارة صغيرة

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن هذا الجسم حلق على ارتفاع 12 ألف متر، وكان بحجم سيارة صغيرة، وشكل تهديداً لأمن الملاحة الجوية، ولم يتطرق كيربي لأي تفاصيل أخرى توضح نوعيته ومصدره.

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تفاصيل إسقاط جسم مجهول

وأفاد المتحدث الأمريكي أن الجيش أطلق طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه، لافتا إلى أن تقدير الطيار كان أن الجسم لم يكن مأهولاً، مؤكدا أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، مما يجعل من عملية انتشاله أمراً ممكنا، حسب “عكاظ”.

وأوضح كيربي أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم، وأوضح: “لا نعرف من يملكه، ولا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة، ولا نفهم حتى الساعة الهدف منه.

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وأشار إلى أن الجسم كان أصغر حجماً من المنطاد الصيني الذي حلق على علو أكثر ارتفاعا، وفوق مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مبيناً أن هذا الجسم -خلافاً للمنطاد الصيني- ولا يبدو مزوداً بنظام دفع أو عناصر تحكم تعطيه توجيهات.