“حتى الزجاج لم ينكسر”.. سر المبنى الذي قاوم الزلزال وبقى صامدًا وسط الدمار في تركيا

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمبنى لم تصبه أضرار جراء الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، رغم أن كل المباني المجاورة له انهارت في الزلزال.

نقابة المهدسين

وقال الإعلامي إياد الحمود تعليقًا على الصورة المنتشرة :” من بين المباني القليلة التي صمدت في الزلزال هو “مبنى المهندسين المدنيين” في مدينة قهرمان مرعش التركية، قام المهندسون ببنائه وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل، فبقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر.

حصيلة جديدة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 20665 شخصًا، وذلك بعد مرور 5 أيام من وقوع الزلزال.

ارتفاع عدد الضحايا:

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ، إن وفيات كارثة الزلزال ارتفعت إلى 20665 شخصًا، والإصابات إلى 80088 شخصًا، مضيفًا أنه تم نقل 20000 مصاب إلى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري.

الجدير بالذكر أن الزلزال صنف حاليًا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م .

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