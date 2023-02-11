تنبيه مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، اليوم السبت، تنبيها مهما، حول تمديد الدعم الإضافي حتى دفعة شهر مارس 2023 امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

دراسة ضوابط الدعم

وأفاد الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين، التابع لحساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه: “حسب التوجيه الكريم، تم تمديد الدعم الإضافي حتى دفعة شهر مارس 2023 امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م، والبرنامج لا يزال قائم.

وأضوخ :”علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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هؤلاء لم تصرف لهم الدفعة 63

وفي وقت سابق، كشف برنامج “حساب المواطن” عن أسباب عدم صرف الدفعة الـ 36 لشهر فبراير لبعض المتقدمين للحصول عليها.

وبينت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن “حالة الدفعة لايوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامَا”.

آلية معرفة الحد المانع

وأكد أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.