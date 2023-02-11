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فتح باب التوظيف في أرامكو “ياسرف” عبر الموقع الإلكتروني
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فتح باب التوظيف في أرامكو “ياسرف” عبر الموقع الإلكتروني

فتح باب التوظيف في أرامكو “ياسرف” عبر الموقع الإلكتروني

فتح باب التوظيف في أرامكو “ياسرف” عبر الموقع الإلكتروني
٠٣:٣٥:٠٩ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس تآكل.

مهندس مشاريع.

مهندس أجهزة موثوق.

محلل الخزانة II.

ممثل خدمات الدعم.

ممثل العلاقات العامة الأول والثاني.

مدير خدمات الدعم.

مراجع داخلي أول II.

والمزيد …

التقديم:

أوضحت ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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