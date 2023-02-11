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“كتبتها وهي تموت تحت الأنقاض”.. سوري يعثر على رسالة مؤلمة من ابنته قبل وفاتها

“كتبتها وهي تموت تحت الأنقاض”.. سوري يعثر على رسالة مؤلمة من ابنته قبل وفاتها

“كتبتها وهي تموت تحت الأنقاض”.. سوري يعثر على رسالة مؤلمة من ابنته قبل وفاتها
٠٢:٠٥:٥٧ م، السبت، ٢٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تدمي القلوب، عثر رجل سوري على رسالة مكتوبة عبر ورقة من ابنته التي توفيت تحت الأنقاض، حيث تمكنت من كتابتها تحت الأنقاض.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، فقد كتبت الابنة “هبة”، وهي تصارع الموت تحت ركام منزلها: “اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)”.

نجا من الحرب

وكان المواطن السوري قد حافظ على سلامة أسرته خلال سنوات الحرب والقصف والغارات الجوية حتى هدم الزلزال منزلهم، الإثنين، في جنديرس بشمال غرب سوريا، ما أدى إلى وفاة زوجته ومعظم أبنائه.

وفاة الزوجة و5 أبناء

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج اثنين من أبنائه من تحت أنقاض المنزل خلال الليل، وأظهرت لقطات مصورة الطفلين مصابين بكدمات ويغطيهما الغبار، كما نجا طفل آخر، لكن زوجته و5 من أبنائه على الأقل لاقوا حتفهم.

وجلس الرجل “المكلوم” وسط الأنقاض والكتل الخرسانية ينعي زوجته وبقية أبنائه محتضنا ملابس أحد المتوفين.

وبدأ يتمتم بأسماء أبنائه ذكورا وإناثا دون أن يذكر عددهم بالتحديد في حالة من اليأس والارتباك.

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