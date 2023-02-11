الذهب يستقر.. تعرف على الأسعار في أسواق المملكة

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سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 11 من فبراير، استقرار مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 225.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.38 ريال.

عيار 21 يسجل 197.00 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.33 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7002 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1576 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.140 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس الجمعة، سجل عيار 24 نحو 224.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.21 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.84 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.23 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.48 ريال.

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