“موعظة بليغة”.. طرده من الشقة لعجزه عن دفع الإيجار وبعد ساعات كان معه في خيمته بسبب الزلزال (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث فيه مواطن سوري عن واقعة غريبة، حيث طرده صاحب منزل مستأجر منه شقة بسبب عدم دفع إيجار متأخر.

وقال المواطن السوري في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير ، إنه عجز عن دفع إيجار شقة لصاحب المنزل لمدة 3 شهور فقام الرجل بإخراجه من منزله ورمي أثاث منزله في الشارع.

خيمة أفضل من منزل

وأضاف أنه قام بنصب خيمة في الشارع تؤويه رفقة أطفاله، لكن حدث في اليوم الثاني الزلزال الذي أوقع المنزل وجعل صاحبه مشردًا مثله في الشارع، بل والمفاجأة أنه يجلس معه في خيمته.

وقال السوري إنه لا يشمت فيه لأن جميعهم مسلمين وبشر ولكن هذه حكمة وعظة للجميع.

عبرة وعظة

وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الواقعة بها عبرة وعظة للجميع.

وضرب زلزال تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى انهيار آلاف المباني وسقوط أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح في البلدين وسط أوضاع مأساوية.

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